LA NUIT DES MUSÉES QUAND LE VIN RENCONTRE LA MUSIQUE À ARGILEUM

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Maison de la Poterie ouvre ses portes pour une visite placée sous le signe de la détente et du plaisir des sens. Parcourez les espaces en soirée, en vous laissant porter par les moments musicaux des guitaristes de l’Ecole de musique intercommunale, tout en savourant une dégustation de jus de fruits locaux et des meilleurs vins du terroir. Redécouvrez Argileum le temps d’une soirée.

La Maison de la Poterie ouvre ses portes pour une visite placée sous le signe de la détente et du plaisir des sens. Parcourez les espaces en soirée, en vous laissant porter par les moments musicaux des guitaristes de l’Ecole de musique intercommunale, tout en savourant une dégustation de jus de fruits locaux et des meilleurs vins du terroir. Redécouvrez Argileum le temps d’une soirée. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96 argileum@saintguilhem-valleeherault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison de la Poterie opens its doors for a visit dedicated to relaxation and the pleasure of the senses. Stroll through the rooms in the evening, listening to the music of guitarists from the Ecole de Musique Intercommunale, while enjoying a tasting of local fruit juices and the finest local wines. Rediscover Argileum for an evening.

L’événement LA NUIT DES MUSÉES QUAND LE VIN RENCONTRE LA MUSIQUE À ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT