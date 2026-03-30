ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos

ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE 1 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 2026-04-08

ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos mercredi 8 avril 2026.

ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE

1 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-08 2026-04-29

Cette passion pour la poterie, Lucie l’a
depuis son plus jeune âge. Elle a
commencé par modeler, travailler la terre
à la plaque, découper, assembler à la
barbotine…
Cette passion pour la poterie, Lucie l’a
depuis son plus jeune âge. Elle a
commencé par modeler, travailler la terre
à la plaque, découper, assembler à la
barbotine… Bref, plus de 20 ans que cette
matière l’anime et elle a à cœur de la
partager avec les plus petits.
La poterie
• stimule la créativité tout en nourrissant
l’imagination de l’enfant
• développe la motricité fine et améliorer
la coordination œil-main
• renforce la confiance en soi avec un
sentiment de fierté lorsque l’objet est fini
• Encourage l’expression des émotions
en les exprimant à travers la terre
• Reconnecter l’enfant à la matière et au
réel   .

1 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29  biscotte.poterie@gmail.co

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English :

Lucie has had a passion for pottery
from an early age. She began
began by modelling, working the clay
clay, cutting, assembling with
slip…

L’événement ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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