ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE

1 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-29

Cette passion pour la poterie, Lucie l’a

depuis son plus jeune âge. Elle a

commencé par modeler, travailler la terre

à la plaque, découper, assembler à la

barbotine…

Cette passion pour la poterie, Lucie l’a

depuis son plus jeune âge. Elle a

commencé par modeler, travailler la terre

à la plaque, découper, assembler à la

barbotine… Bref, plus de 20 ans que cette

matière l’anime et elle a à cœur de la

partager avec les plus petits.

La poterie

• stimule la créativité tout en nourrissant

l’imagination de l’enfant

• développe la motricité fine et améliorer

la coordination œil-main

• renforce la confiance en soi avec un

sentiment de fierté lorsque l’objet est fini

• Encourage l’expression des émotions

en les exprimant à travers la terre

• Reconnecter l’enfant à la matière et au

réel .

1 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.co

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English :

Lucie has had a passion for pottery

from an early age. She began

began by modelling, working the clay

clay, cutting, assembling with

slip…

L’événement ATELIER POTERIE ENFANT ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT