Blind Test Volume 3 Lamas des plaines Espace Montferrat Saint-Martin-d’Août
Blind Test Volume 3 Lamas des plaines Espace Montferrat Saint-Martin-d’Août samedi 18 avril 2026.
Saint-Martin-d’Août
Blind Test Volume 3 Lamas des plaines
Espace Montferrat 26330 Saint-Martin-d’Août Drôme
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez tester votre culture musicale lors du BLIND TEST des Lamas des Plaines !
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Espace Montferrat 26330 Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00 lamasdesplaines@gmail.com
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English :
Come and test your musical culture at the Lamas des Plaines BLIND TEST!
L’événement Blind Test Volume 3 Lamas des plaines Saint-Martin-d’Août a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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