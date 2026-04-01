Blind Test Volume 3 Lamas des plaines Espace Montferrat Saint-Martin-d’Août

Saint-Martin-d’Août

Blind Test Volume 3 Lamas des plaines

Espace Montferrat 26330 Saint-Martin-d’Août Drôme

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez tester votre culture musicale lors du BLIND TEST des Lamas des Plaines !

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Espace Montferrat 26330 Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00 lamasdesplaines@gmail.com

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English :

Come and test your musical culture at the Lamas des Plaines BLIND TEST!

L’événement Blind Test Volume 3 Lamas des plaines Saint-Martin-d’Août a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche