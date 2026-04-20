Blindtest Café des Sources Gamarde-les-Bains
Blindtest Café des Sources Gamarde-les-Bains vendredi 8 mai 2026.
Gamarde-les-Bains
Blindtest
Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 21:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Une note et on trouve le morceau, avec toujours de beaux lots à la clé !
Une note et on trouve le morceau, avec toujours de beaux lots à la clé ! .
Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blindtest
A note and you’ll find the song, and there are always great prizes to be won!
L’événement Blindtest Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Gamarde-les-Bains (Landes)
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 15 mai 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 26 juin 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 24 juillet 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 28 août 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 18 septembre 2026