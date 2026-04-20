Blindtest Café des Sources Gamarde-les-Bains

Gamarde-les-Bains

Blindtest

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 21:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Une note et on trouve le morceau, avec toujours de beaux lots à la clé !

Une note et on trouve le morceau, avec toujours de beaux lots à la clé ! .

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com

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English : Blindtest

A note and you’ll find the song, and there are always great prizes to be won!

L’événement Blindtest Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Terres de Chalosse