Blossom, Théâtre du Cyclope, Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Blossom Vendredi 4 décembre, 20h30 Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique
De 10,50 € à 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
A partir d’une tram narrative inspirée par le public, un nouveau dialogue se tisse comme des fils reliés à d’autres fils sur lesquels émotions, sentiments et vérités sont échangés.
12 histoires inspirées par des prositions du public donnent alors naissance à un spectacle poétique articulé de touches comiques et de percées oniriques.
Blossom est une expérience immersive dans un monde sans filet. Sauterez-vous avec nous ?
À partir de 10 ans | Durée : 1h15
Compagnie : La Chouette Boîte
Comédienn.es : Julie Cloarec-Michaud, Julien Pichon, Emmanuel Pion
Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]
Une danseuse, un comédien et un musicien se rencontrent. Ils créent des ponts, explorent leur domaine, s’invitent et se fuient. nantes nantes métropole
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