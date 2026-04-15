Blues Jam Session . Crêpes, La Loco, Quimperlé

Blues Jam Session . Crêpes Dimanche 26 avril, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : don libre

Un petit monde à la Jules Verne revisité par Mad Max !

On peut y voir et entendre toute les musiques ouvrez la porte à des explorations approfondies des éléments musicaux tels que les riffs, les mélodies et les rythmes. Préparez-vous ainsi à une jam session réussie, où chacun trouvera sa place et son épanouissement.

C’est maintenant !

https://www.facebook.com/events/1346139267343810/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1346139267343810/ »}] https://www.facebook.com/events/1346139267343810/ AVEN

18h00-22h00