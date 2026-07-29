Informations pratiques

Saint-Lyphard

Blues Jazz Swing March Mallow

Espace des Coulines Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 19:30:00

fin : 2027-01-30 21:00:00

Date(s) :

2027-01-30

Un voyage dans le temps. March Mallow est l’occasion de faire renaître l’émotion d’une époque étincelante en matière de chansons blues et jazzy. Quatre musiciens, aux expériences riches et plurielles, s’associent pour déployer tout en justesse, le chant subtil et puissant de la chanteuse Astrid Veigne. Dans le respect du style des années 50, March Mallow fait revivre la musique de Nat King Cole et de Billie Holiday. Un son pur et authentique, reproduit par les techniques d’enregistrement de l’époque, vous plonge dans l’atmosphère en noir et blanc des clubs New-Yorkais.

Suite à son premier album A journey in time , essentiellement composé de standards de jazz (Nat King Cole, Billie Holiday, Frank Sinatra…), le groupe franchit un nouveau cap, dans leur deuxième album The Silence , proposant un répertoire de compositions originales, dont certaines chantées en Français.

Avec Astrid Veigne au chant, Eric Doboka à la guitare, Christian d’Asfeld au piano et Thomas Plès à la contrebasse.

La presse en parle/// Leur musique mêle blues, swing, soul et balades mélancoliques, offrant un voyage dans le temps et un hommage à l’époque étincelante du jazz. L’oeil du spectacle

APÉRO-CONCERT, venez partager un moment convivial une petite mise en bouche musicale autour d’un verre. Apéritif et grignotages à déguster sur place, préparés par une association lyphardaise.

Tout public

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Blues Jazz Swing March Mallow Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44