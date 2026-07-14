BÖ SENBERG EN CONCERT Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
BÖ SENBERG EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
BÖ.SENBERG (anciennement nommé César Palace) est le projet solo du batteur français Vincent Redel (ex-Electric Electric) officiant actuellement dans le groupe pharaonique La Colonie de Vacances .
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos https://mordorfest.fr/
BÖ.SENBERG (anciennement nommé César Palace) est le projet solo du batteur français Vincent Redel (ex-Electric Electric) officiant actuellement dans le groupe pharaonique La Colonie de Vacances .
BÖ.SENBERG naît d’un mélange de musique minimaliste, de drones cosmiques et de rythmes purs dont les influences s’étendent de la musique contemporaine à la house/techno des années 90 en passant par la scène expérimentale. En résulte un jeu tachycardique, percussif et disciplinaire où Vincent incarne une machine à transer, à danser avec pour tout attirail batterie et pédales d’effets.
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos
Site https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Instagram https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
B%D6.SENBERG (formerly known as C%E9sar Palace) is the solo project of French drummer Vincent Redel (formerly of Electric Electric), who currently plays in the legendary band La Colonie de Vacances.
As part of the Mordorfest 2026 festival, find all the details at: https://mordorfest.fr/
L’événement BÖ SENBERG EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-CDT48
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