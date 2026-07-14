Informations pratiques

Nasbinals

BÖ SENBERG EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

BÖ.SENBERG (anciennement nommé César Palace) est le projet solo du batteur français Vincent Redel (ex-Electric Electric) officiant actuellement dans le groupe pharaonique La Colonie de Vacances .

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos https://mordorfest.fr/

BÖ.SENBERG (anciennement nommé César Palace) est le projet solo du batteur français Vincent Redel (ex-Electric Electric) officiant actuellement dans le groupe pharaonique La Colonie de Vacances .

BÖ.SENBERG naît d’un mélange de musique minimaliste, de drones cosmiques et de rythmes purs dont les influences s’étendent de la musique contemporaine à la house/techno des années 90 en passant par la scène expérimentale. En résulte un jeu tachycardique, percussif et disciplinaire où Vincent incarne une machine à transer, à danser avec pour tout attirail batterie et pédales d’effets.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Instagram https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

B%D6.SENBERG (formerly known as C%E9sar Palace) is the solo project of French drummer Vincent Redel (formerly of Electric Electric), who currently plays in the legendary band La Colonie de Vacances.

As part of the Mordorfest 2026 festival, find all the details at: https://mordorfest.fr/

L’événement BÖ SENBERG EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-CDT48