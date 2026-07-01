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ETE DU BIEN-ÊTRE QI GONG Nasbinals

mercredi 29 juillet 2026 · Nasbinals

ETE DU BIEN-ÊTRE QI GONG Nasbinals

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
MAISON RICHARD
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
7.5 7.5 7.5 Adulte

Nasbinals

ETE DU BIEN-ÊTRE QI GONG

MAISON RICHARD Nasbinals Lozère

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-17

Tous les jours, relaxez-vous à la découverte de différentes pratiques proposées par les praticiens.
Du 20 juillet au 21 août

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ℹ️ Réservez votre place à l’office de tourisme de Nasbinals ou par téléphone 04 66 32 55 73.
En partenariat avec Association Aube   .

MAISON RICHARD Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73 

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English :

L’événement ETE DU BIEN-ÊTRE QI GONG Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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