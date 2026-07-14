60 ANS DE LA ROSÉE DU MATIN Nasbinals

Informations pratiques

Nasbinals

60 ANS DE LA ROSÉE DU MATIN

La Rosée du Matin Nasbinals Lozère

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Célébrez le 60e anniversaire du mythique lieu La Rosée du Matin le jeudi 23 juillet 2026 ! Pour l’occasion, la compagnie Astor et La Patronne vous invite à un bal contemporain, festif et décalé. Un grand moment intergénérationnel et jubilatoire en perspective, précédé d’une initiation à la danse.

Inaugurée au cœur de l’été 1966 sous l’impulsion de son fondateur visionnaire Bébert , La Rosée du Matin s’est imposée dès ses débuts comme un lieu de rencontre unique et incontournable. Le jeudi 23 juillet 2026, pile soixante ans après son ouverture, ce lieu emblématique souffle ses 60 bougies et vous invite à une célébration d’envergure, pensée pour tous les âges et tous les publics.

Pour orchestrer cet anniversaire en bonne et due forme, la compagnie Astor et La Patronne investit la scène avec sa création explosive et participative EN BAL et vous ! . Ce spectacle dépoussière avec audace le concept du bal populaire. Porté par un orchestre électrisé de six musiciens et deux ambianceuses survoltées, l’événement mêle boule à facettes, costumes à paillettes, humour et bienveillance pour recréer l’énergie d’un bal rêvé, inclusif et fédérateur.

Le voyage musical et chorégraphié vous embarquera crescendo des danses traditionnelles (valses, tangos, bourrées, madisons) aux reprises de tubes indémodables (Jackson Five, Aretha Franklin, Blondie ou Katerine), la piste de danse promet de monter en température jusqu’à un climax festif et libérateur. Au croisement du spectacle vivant et de la fête collective, ce bal est une invitation totale à lâcher prise, à rire et à entrer dans la danse.

En guise de mise en bouche, ne manquez pas l’initiation à la danse proposée en tout début de soirée pour vous échauffer avant le grand lancement ! .

La Rosée du Matin Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

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English :

Celebrate the 60th anniversary of the legendary venue La Rosée du Matin on Thursday, July 23, 2026! To mark the occasion, the Astor and La Patronne companies invite you to a contemporary, festive, and quirky dance party. A grand, intergenerational, and exhilarating event is in store, preceded by a dance workshop.

L’événement 60 ANS DE LA ROSÉE DU MATIN Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien