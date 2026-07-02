OCTOPOULPE EN CONCERT Nasbinals
vendredi 14 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
OCTOPOULPE EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Né dans un aquarium à Séoul (Corée du Sud) en 2015, Octopoulpe est une créature à demi-nue qui joue une musique tentaculaire, allant du math-rock au hardcore-punk.
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
Né dans un aquarium à Séoul (Corée du Sud) en 2015, Octopoulpe est une créature à demi-nue qui joue une musique tentaculaire, allant du math-rock au hardcore-punk.
Grâce à ses nombreux tentacules, il peut jouer de la batterie et contrôler d’autres instruments, les lumières et les projections vidéo en même temps, ce qui lui permet de jouer avec son double numérique, ainsi qu’avec de nombreux autres invités.
Depuis 2015, Octopoulpe a déjà donné plus de 950 concerts en Asie, en Europe et en Amérique.
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?si=l-6qr5hZvJhEpbpK&v=lGiGR0JQufg&feature=youtu.be
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
Formed in an aquarium in Seoul (South Korea) in 2015, Octopoulpe is a half-naked creature that plays tentacular music, ranging from math-rock to hardcore punk.
As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/
L’événement OCTOPOULPE EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48
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