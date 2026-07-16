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ETE DU BIEN-ÊTRE CONSTELLATIONS FAMILIALES Nasbinals

lundi 10 août 2026 · Nasbinals

ETE DU BIEN-ÊTRE CONSTELLATIONS FAMILIALES Nasbinals

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
MAISON RICHARD
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
7.5 7.5 7.5 Adulte

Nasbinals

ETE DU BIEN-ÊTRE CONSTELLATIONS FAMILIALES

MAISON RICHARD Nasbinals Lozère

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10 2026-08-18

Tous les jours, relaxez-vous à la découverte de différentes pratiques proposées par les praticiens.
Du 20 juillet au 21 août

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ℹ️ Réservez votre place à l’office de tourisme de Nasbinals ou par téléphone 04 66 32 55 73.
En partenariat avec Association Aube   .

MAISON RICHARD Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73 

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English :

L’événement ETE DU BIEN-ÊTRE CONSTELLATIONS FAMILIALES Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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