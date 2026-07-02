Informations pratiques

Nasbinals

CONCERT DE KENI CARNE

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Performance complexe et mystérieuse, le projet KeNi CarNe est un live-act groovy de style Electro-Techno, teinté de break, de chant, de punk et d’acide.Incarné par une marionnette à taille humaine, ce live donne vie à un univers unique, immersif et subversif, aussi envoûtant que déroutant.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

KeNi CarNe est né dans une caravane, à mi-chemin d’un squat et d’une Rave sauvage.

Son visage est en plastique… Son coeur est en latex…

Sa musique est électronique…

Performance complexe et mystérieuse, le projet KeNi CarNe est un live-act groovy de style Electro-Techno, teinté de break, de chant, de punk et d’acide.

Incarné par une marionnette à taille humaine, ce live donne vie à un univers unique, immersif et subversif, aussi envoûtant que déroutant.

Pour écouter https://kenicarne.com/

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

A complex and mysterious performance, the KeNi CarNe project is a groovy live act in the electro-techno style, infused with breakbeat, vocals, punk, and acid.Brought to life by a life-size puppet, this live performance creates a unique, immersive, and subversive world that is as captivating as it is bewildering.

As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement CONCERT DE KENI CARNE Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48