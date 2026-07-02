Informations pratiques

Nasbinals

DOPPLER EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 00:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ils étaient au Mordorfest 2025 et ils ont tellement mis le feu qu’ils reviennent avec un nouvel album !

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

Ils étaient au Mordorfest 2025 et ils ont tellement mis le feu qu’ils reviennent avec un nouvel album ! Après 15 ans de silence discographique DOPPLeR, groupe fondé à Lyon en 1998 et qui figure désormais parmi les groupes emblématiques de la scène NOISE-Rock Française des années 2000 > 2010, revient avec l’album POURQUOI CE DISQUE? . Cet album, au nom pour le moins étrange, est le fruit de quelques années de réflexion, d’introspection et même sans doute un peu d’hésitation, résumé en une phrase Pourquoi ce disque? .

Il est composé de 8 tracks qui sont chacune un concentré de cette longue période de gestation que vous jugerez sur pièce et que les chroniques à venir prochainement vous décrirons.

Pour écouter https://personnenedanse.bandcamp.com/album/pourquoi-ce-disque

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes le infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

They were at Mordorfest 2025 and they rocked the house so hard that they’re coming back with a new album!

As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/

L’événement DOPPLER EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48