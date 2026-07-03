Informations pratiques

Nasbinals

ONE BURING MATCH EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 01:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

C’est un groupe hardcore punk DIY de Clermont-Ferrand, formé en 2012. Leur musique melange du punk, crust et HxC, une alternance entre puissance brute et passages mélodiques, portée par des textes engagés sur la justice sociale.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos Site internet https://mordorfest.fr/

Le tumulte du Punk pour danser,

Le fracas du Hardcore pour libérer.

Les bourrasques de Crust font trembler les murs,

De la poussière s’élève l’appel à l’unité.

C’est un groupe hardcore punk DIY de Clermont-Ferrand, formé en 2012. Leur musique melange du punk, crust et HxC, une alternance entre puissance brute et passages mélodiques, portée par des textes engagés sur la justice sociale, l’environnement et la résistance collective. Actif sur la scène indépendante depuis 10 ans également le groupe a multiplié les tournées en France et en Europe.

Pour écouter https://www.youtube.com/watch?si=V6yH5aVnpRs3uKv6&v=0IM0jjZGG_I&feature=youtu.be

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

They are a DIY hardcore punk band from Clermont-Ferrand, formed in 2012. Their music blends punk, crust, and HxC, alternating between raw power and melodic passages, driven by socially conscious lyrics.

As part of the Mordorfest 2026 festival, all the details: Website: https://mordorfest.fr/

L’événement ONE BURING MATCH EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-CDT48