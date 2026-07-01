ETE DU BIEN-ÊTRE BIOKINESIE Nasbinals
mercredi 22 juillet 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
ETE DU BIEN-ÊTRE BIOKINESIE
MAISON RICHARD Nasbinals Lozère
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
Tous les jours, relaxez-vous à la découverte de différentes pratiques proposées par les praticiens.
Du 20 juillet au 21 août
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ℹ️ Réservez votre place à l’office de tourisme de Nasbinals ou par téléphone 04 66 32 55 73.
En partenariat avec Association Aube .
MAISON RICHARD Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73
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English :
L’événement ETE DU BIEN-ÊTRE BIOKINESIE Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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