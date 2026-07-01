Informations pratiques

Nasbinals

ETE DU BIEN-ÊTRE BIOKINESIE

MAISON RICHARD Nasbinals Lozère

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Tous les jours, relaxez-vous à la découverte de différentes pratiques proposées par les praticiens.

Du 20 juillet au 21 août

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ℹ️ Réservez votre place à l’office de tourisme de Nasbinals ou par téléphone 04 66 32 55 73.

En partenariat avec Association Aube .

MAISON RICHARD Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 55 73

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English :

L’événement ETE DU BIEN-ÊTRE BIOKINESIE Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien