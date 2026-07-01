Informations pratiques

Nasbinals

FRAKTAL FOREST FESTIVAL

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Après le succès de sa deuxième édition, le Fraktal Forest Festival revient en 2026 ! Trois jours d’immersion totale au rythme de la culture psychédélique et alternative, avec deux scènes thématiques sous chapiteaux de cirque.

Fort du succès de sa précédente édition, le Fraktal Forest Festival est de retour en 2026 en conservant sa formule unique au cœur de la culture psychédélique.

Pour cette 3ème édition, l’événement monte en puissance et vous accueille autour de deux scènes installées sous des chapiteaux de cirque, offrant deux ambiances distinctes

Scène Live / Rythmée Un voyage intense à travers les styles Dark prog, Forest prog, Night Psytrance, Scando, Forest, Dark Forest, Dark Psytrance, Hi-Tech et Expérimental psychedelic.

Scène Chill / Downtempo Un espace de détente et d’exploration sonore regroupant Ambient, Psydub, Deep house, Downtempo, Abstract, Chill et Dub.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques électroniques alternatives et d’immersions sonores en nature. .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

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English :

Following the success of its second edition, the Fraktal Forest Festival is returning in 2026! Three days of total immersion in psychedelic and alternative culture, featuring two themed stages set up in circus tents.

L’événement FRAKTAL FOREST FESTIVAL Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien