Boat party Baff Mix Percu Voie Charles Berthelot Honfleur
Boat party Baff Mix Percu Voie Charles Berthelot Honfleur samedi 16 mai 2026.
Honfleur
Boat party Baff Mix Percu
Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:59:00
Date(s) :
2026-05-16
Une soirée unique dans le port de Honfleur !
Amarrés à quai sur le port de Honfleur, certaines soirées à bord du bateau La Calypso ou Ville de Honfleur deviennent l’occasion de profiter d’un set musical.
Boat Party Baff Mix Percu
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à bord du bateau !
⏰ Mix de 21h à 00h
Entrée gratuite & ouverte à tous, sur consommation
Embarquer pour une nuit de musique, de danse et de fun !
Ne manquez pas cette occasion de vivre une soirée épique sur l’eau ! .
Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 71 64 50 46 contact@roneyboatscompagny.com
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English : Boat party Baff Mix Percu
A unique evening in Honfleur harbour!
L’événement Boat party Baff Mix Percu Honfleur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Honfleur-Beuzeville
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