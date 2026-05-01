Boat party Baff Mix Percu Voie Charles Berthelot Honfleur

Honfleur

Boat party Baff Mix Percu

Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16 23:59:00

Date(s) :

2026-05-16

Une soirée unique dans le port de Honfleur !

Amarrés à quai sur le port de Honfleur, certaines soirées à bord du bateau La Calypso ou Ville de Honfleur deviennent l’occasion de profiter d’un set musical.

Boat Party Baff Mix Percu

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à bord du bateau !

⏰ Mix de 21h à 00h

Entrée gratuite & ouverte à tous, sur consommation

Embarquer pour une nuit de musique, de danse et de fun !

Ne manquez pas cette occasion de vivre une soirée épique sur l’eau ! .

Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 71 64 50 46 contact@roneyboatscompagny.com

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English : Boat party Baff Mix Percu

A unique evening in Honfleur harbour!

L’événement Boat party Baff Mix Percu Honfleur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Honfleur-Beuzeville