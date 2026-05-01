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Boat party Baff Mix Percu Voie Charles Berthelot Honfleur

Boat party Baff Mix Percu Voie Charles Berthelot Honfleur samedi 16 mai 2026.

Lieu : Voie Charles Berthelot

Adresse : Ville d'Honfleur

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Honfleur

Boat party Baff Mix Percu

Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:59:00

Date(s) :
2026-05-16

Une soirée unique dans le port de Honfleur !
Amarrés à quai sur le port de Honfleur, certaines soirées à bord du bateau La Calypso ou Ville de Honfleur deviennent l’occasion de profiter d’un set musical.

Boat Party Baff Mix Percu

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable à bord du bateau !
⏰ Mix de 21h à 00h
Entrée gratuite & ouverte à tous, sur consommation

Embarquer pour une nuit de musique, de danse et de fun !
Ne manquez pas cette occasion de vivre une soirée épique sur l’eau !   .

Voie Charles Berthelot Ville d’Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 71 64 50 46  contact@roneyboatscompagny.com

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English : Boat party Baff Mix Percu

A unique evening in Honfleur harbour!

L’événement Boat party Baff Mix Percu Honfleur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Honfleur-Beuzeville

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