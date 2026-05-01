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Challenge Monet 2026 avec Tricote un sourire Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Challenge Monet 2026 avec Tricote un sourire Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Challenge Monet 2026 avec Tricote un sourire Rue de l’Homme de Bois Honfleur lundi 18 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Homme de Bois

Adresse : Musée Eugène Boudin

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Honfleur

Challenge Monet 2026 avec Tricote un sourire

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :
2026-05-18

Dans le cadre du Challenge Monet 2026 organisé par Tricote un sourire, venez participez à la reconstitution de l’œuvre Etretat de Claude Monet (conservée au musée Eugène-Boudin de Honfleur) en tricot.
Dans le cadre du Challenge Monet 2026 organisé par Tricote un sourire, venez participez à la reconstitution de l’œuvre Etretat de Claude Monet (conservée au musée Eugène-Boudin de Honfleur) en tricot.

Atelier en continu, venez et repartez quand vous voulez.   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Challenge Monet 2026 avec Tricote un sourire

As part of the Monet 2026 Challenge organised by Tricote un sourire, come and take part in a knitted reconstruction of Claude Monet’s Etretat (held at the Eugène-Boudin museum in Honfleur).

L’événement Challenge Monet 2026 avec Tricote un sourire Honfleur a été mis à jour le 2026-05-11 par Calvados Attractivité

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