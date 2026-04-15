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Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais

Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais samedi 13 juin 2026.

Adresse : Saint-Christophe-en-Brionnais

Ville : 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Christophe-en-Brionnais

Boca’Balade

Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Balade au coeur du bocage du Brionnais. Accompagné d’un guide conférencier et d’un ornithologue, vous découvrirez l’histoire de la commune, du bocage et des espèces d’oiseaux qu’il abrite.
Réservation obligatoire en ligne www.brionnais-tourisme.fr
Durée 3h.   .

Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06  otmarcignysemur@gmail.com

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English : Boca’Balade

L’événement Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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