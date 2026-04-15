Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais
Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais samedi 13 juin 2026.
Saint-Christophe-en-Brionnais
Boca’Balade
Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Balade au coeur du bocage du Brionnais. Accompagné d’un guide conférencier et d’un ornithologue, vous découvrirez l’histoire de la commune, du bocage et des espèces d’oiseaux qu’il abrite.
Réservation obligatoire en ligne www.brionnais-tourisme.fr
Durée 3h. .
Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 otmarcignysemur@gmail.com
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English : Boca’Balade
L’événement Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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