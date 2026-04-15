Saint-Christophe-en-Brionnais

Boca’Balade

Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Balade au coeur du bocage du Brionnais. Accompagné d’un guide conférencier et d’un ornithologue, vous découvrirez l’histoire de la commune, du bocage et des espèces d’oiseaux qu’il abrite.

Réservation obligatoire en ligne www.brionnais-tourisme.fr

Durée 3h. .

Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 otmarcignysemur@gmail.com

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English : Boca’Balade

L’événement Boca’Balade Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III