Saint-Christophe-en-Brionnais

Brocante de la fête du pot-au-feu

Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 2.2 – 2.2 – 2.2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Brocante organisée dans le cadre de la fête du pot au feu.

Accueil des exposants et installation de 6h à 9h.

Inscriptions au préalable sur Mybrocante avant le 2 août.

Repas pot au feu servi midi et soir sous forme de self. Snack et buvette toute la journée. Animations diverses en journée. Bal populaire en soirée. .

Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 26 89 32 comite-stchristophe@orange.fr

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English : Brocante de la fête du pot-au-feu

L’événement Brocante de la fête du pot-au-feu Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)