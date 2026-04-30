Brocante de la fête du pot-au-feu Saint-Christophe-en-Brionnais
Brocante de la fête du pot-au-feu Saint-Christophe-en-Brionnais dimanche 9 août 2026.
Saint-Christophe-en-Brionnais
Brocante de la fête du pot-au-feu
Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 2.2 – 2.2 – 2.2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Brocante organisée dans le cadre de la fête du pot au feu.
Accueil des exposants et installation de 6h à 9h.
Inscriptions au préalable sur Mybrocante avant le 2 août.
Repas pot au feu servi midi et soir sous forme de self. Snack et buvette toute la journée. Animations diverses en journée. Bal populaire en soirée. .
Grande Allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 26 89 32 comite-stchristophe@orange.fr
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English : Brocante de la fête du pot-au-feu
L’événement Brocante de la fête du pot-au-feu Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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