Fête du Pot au feu Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais
Fête du Pot au feu Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais samedi 8 août 2026.
Saint-Christophe-en-Brionnais
Fête du Pot au feu
Le Bourg Champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du pot-au-feu sur deux jours avec vide-greniers et repas le dimanche. .
Le Bourg Champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête du Pot au feu
L’événement Fête du Pot au feu Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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