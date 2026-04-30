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Fête du Pot au feu Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais

Fête du Pot au feu Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais samedi 8 août 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Champ de foire

Ville : 71800 Saint-Christophe-en-Brionnais

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Saint-Christophe-en-Brionnais

Fête du Pot au feu

Le Bourg Champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du pot-au-feu sur deux jours avec vide-greniers et repas le dimanche.   .

Le Bourg Champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête du Pot au feu

L’événement Fête du Pot au feu Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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