Fête du Pot au feu Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais

Saint-Christophe-en-Brionnais

Fête du Pot au feu

Le Bourg Champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du pot-au-feu sur deux jours avec vide-greniers et repas le dimanche. .

Le Bourg Champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Pot au feu

L’événement Fête du Pot au feu Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)