Marche des poussettes Saint-Christophe-en-Brionnais
Marche des poussettes Saint-Christophe-en-Brionnais dimanche 6 septembre 2026.
Saint-Christophe-en-Brionnais
Marche des poussettes
Marché couvert Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Un circuit de 4 km dit circuit poussettes, avec un ravitaillement agrémenté des jeux et activités + chasse aux galets.
Un circuit de 7 km dit circuit intermédiaire, avec le même ravitaillement + chasse aux galets.
Un circuit de 14 km dit circuit sportif, avec 2 ravitaillements (idem que les autres + 1 avec expos photos). .
Marché couvert Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 27 54 relais@abise-brionnais.fr
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English : Marche des poussettes
L’événement Marche des poussettes Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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