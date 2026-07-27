Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Bocage en baskets

Parking au sommet du mont Robin Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Visite guidée sportive de 9 km tout autour du mont Robin à la poursuite de l’histoire du bocage. Chaussez vos baskets, empoignez vos bâtons, pour une alliance de sport et d’histoire dans les chemins creux, à un rythme dynamique et avec quelques pauses historiques pour admirer les paysages de bocage. 2h-2h30, contactez-moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .

Parking au sommet du mont Robin Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Bocage en baskets

L’événement Bocage en baskets Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Villedieu-les-Poêles