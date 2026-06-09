Bocage partout avec le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom samedi 4 juillet 2026.

Thury-Harcourt-le-Hom

Bocage partout avec le Valgoude

Le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Bocage partout avec le Valgoude

Regards et paroles de la ruralité

Tables rondes, marché paysan et artisanal, ateliers et animations, spectacle et concert .

Le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

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English : Bocage partout avec le Valgoude

Bocage everywhere with Valgoude

L’événement Bocage partout avec le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande