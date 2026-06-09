Bocage partout avec le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom
Bocage partout avec le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom samedi 4 juillet 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Bocage partout avec le Valgoude
Le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Bocage partout avec le Valgoude
Regards et paroles de la ruralité
Tables rondes, marché paysan et artisanal, ateliers et animations, spectacle et concert .
Le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
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English : Bocage partout avec le Valgoude
Bocage everywhere with Valgoude
L’événement Bocage partout avec le Valgoude Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande
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