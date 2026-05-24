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BODEGA DES POMPIERS Montblanc

BODEGA DES POMPIERS Montblanc samedi 4 juillet 2026.

Adresse : place Edouard Barthe

Ville : 34290 Montblanc

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Montblanc

BODEGA DES POMPIERS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez profiter d’une soirée festive, signée l’Amicale des Sapeurs-Pompiers DJ, restauration, buvette et bien d’autres surprises vous attendent !
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, avec restauration et buvette sur place, animée par un DJ et accompagnée de nombreuses surprises.   .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 42 72 05 12 

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English :

Come and enjoy a festive evening, signed Amicale des Sapeurs-Pompiers: DJ, catering, refreshments and many other surprises await you!

L’événement BODEGA DES POMPIERS Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34

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