Beynac-et-Cazenac

Bodega & Feu d’Artifice

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale avec le Bodega Tour à partir de

21 h suivi du Grand feu d’ artifice sonorisé avec projection laser à 23 h.

Et l’après-midi jeux à l’ancienne, maquillage, tatouages éphémères. Le Comité des fêtes vous propose buvette, grillades et sandwichs. .

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 19 65

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English : Bodega & Feu d’Artifice

L’événement Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir