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Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac

Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac

Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac samedi 15 août 2026.

Adresse : Parking du Capeyrou

Ville : 24220 Beynac-et-Cazenac

Département : Dordogne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Beynac-et-Cazenac

Bodega & Feu d’Artifice

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale avec le Bodega Tour à partir de
21 h suivi du Grand feu d’ artifice sonorisé avec projection laser à 23 h.

Et l’après-midi jeux à l’ancienne, maquillage, tatouages éphémères. Le Comité des fêtes vous propose buvette, grillades et sandwichs.   .

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 19 65 

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English : Bodega & Feu d’Artifice

L’événement Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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