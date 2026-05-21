Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac
Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac samedi 15 août 2026.
Beynac-et-Cazenac
Bodega & Feu d’Artifice
Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter d’une soirée festive et conviviale avec le Bodega Tour à partir de
21 h suivi du Grand feu d’ artifice sonorisé avec projection laser à 23 h.
Et l’après-midi jeux à l’ancienne, maquillage, tatouages éphémères. Le Comité des fêtes vous propose buvette, grillades et sandwichs. .
Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 19 65
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English : Bodega & Feu d’Artifice
L’événement Bodega & Feu d’Artifice Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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