Beynac-et-Cazenac

Ciné Concert

Théâtre de Verdure Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Plongez dans l’univers du cinéma muet avec un ciné-concert inspiré du burlesque de

Charlie Chaplin, Buster Keaton et Laurel & Hardy, proposé par CulturaBeynac.

Images d’époque et musique live, orchestrée par un trio jazz, se mêlent pour un moment drôle et poétique à la tombée de la nuit. .

Théâtre de Verdure Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assoculturabeynac@gmail.com

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English : Ciné Concert

L’événement Ciné Concert Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir