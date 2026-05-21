Ciné Concert Beynac-et-Cazenac
Ciné Concert Beynac-et-Cazenac dimanche 9 août 2026.
Beynac-et-Cazenac
Ciné Concert
Théâtre de Verdure Beynac-et-Cazenac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Plongez dans l’univers du cinéma muet avec un ciné-concert inspiré du burlesque de
Charlie Chaplin, Buster Keaton et Laurel & Hardy, proposé par CulturaBeynac.
Images d’époque et musique live, orchestrée par un trio jazz, se mêlent pour un moment drôle et poétique à la tombée de la nuit. .
Théâtre de Verdure Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assoculturabeynac@gmail.com
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English : Ciné Concert
L’événement Ciné Concert Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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