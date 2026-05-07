Beynac-et-Cazenac

Eté actif 2026 Pack raft

Office de Tourisme Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez découvrir cette nouvelle activité originaire d’Alaska.…C’est un raft gonflable extrêmement léger qui se glisse facilement dans un sac à dos (fourni par l’encadrement, qui va vous permettre de partir sur une petite randonée pour rallier notre magnifique rivière Dordogne. La descente vous fera revenir au point de départ.

Savoir nager. Tenue de marche.

A partir de 10 ans et accompagné d’un adulte pour les mineurs.

16 personnes maximum. .

Office de Tourisme Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 jeromemerchadou@orange.fr

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English : Eté actif 2026 Pack raft

L’événement Eté actif 2026 Pack raft Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir