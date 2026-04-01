Ambrugeat

Bodies

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert jazz alternatif.

Soudée autour d’une écriture rythmique, l’équipe propose une musique communicative, ancrée dans le mouvement, la danse.

Le corps est le catalyseur de nos émotions musicales, il les retranscrit par un simple battement de pied, un hochement de la tête, une ondulation jubilatoire, une danse partagée…

De John Zorn à Fela, de Steve Coleman à la pop, de Dave Holland aux musiques à racine, les influences sont larges et traversent les esthétiques.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place

Horaires d’ouverture du café

vendredi 14h-23h

samedi 9h-23h

dimanche 9h-18h .

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Bodies

L’événement Bodies Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze