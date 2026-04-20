Ambrugeat

Promenons-nous dans les bois

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Conte musical . 0-5 ans

Et si un son pouvait transporter plus loin qu’un avion ? Et si une histoire pouvait décrire mieux que des yeux ? Et si l’imagination pouvait faire remonter des odeurs de sous-bois ? C’est le pari de ces deux comédiennes-musiciennes, qui miment, bruitent, chantent, soufflent, et racontent …

Objectif captiver l’auditoire pour voyager ensemble, sans émission carbone ! À travers leurs histoires se mêlent plusieurs point de vue, des plus gros aux plus petits animaux de la forêt, pour aborder dès le plus jeune âge la notion d’empathie.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place

Horaires d’ouverture du café

vendredi 14h-23h

samedi 9h-23h

dimanche 9h-18h .

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Promenons-nous dans les bois

L’événement Promenons-nous dans les bois Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze