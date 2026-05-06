Ambrugeat

La Foulée du Lac 4ème édition

Lac de Séchemailles, plage verte Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La Foulée du Lac revient pour une 4ème édition !

Rejoignez-nous sur les courses de 5 et 10km autour du lac, le trail de 21 km, la randonnée de 12 km ou les courses enfants , dans une ambiance conviviale )

Toutes les informations sur le site internet de l’association. .

Lac de Séchemailles, plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Foulée du Lac 4ème édition

L’événement La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze