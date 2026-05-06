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La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat

La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat

La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Lac de Séchemailles, plage verte

Ville : 19250 Ambrugeat

Département : Corrèze

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Ambrugeat

La Foulée du Lac 4ème édition

Lac de Séchemailles, plage verte Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-19

La Foulée du Lac revient pour une 4ème édition !
Rejoignez-nous sur les courses de 5 et 10km autour du lac, le trail de 21 km, la randonnée de 12 km ou les courses enfants , dans une ambiance conviviale )

Toutes les informations sur le site internet de l’association.   .

Lac de Séchemailles, plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52  lafouleemeymacoise@ecomail.fr

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English : La Foulée du Lac 4ème édition

L’événement La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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