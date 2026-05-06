La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat
La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat dimanche 19 juillet 2026.
Ambrugeat
La Foulée du Lac 4ème édition
Lac de Séchemailles, plage verte Ambrugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La Foulée du Lac revient pour une 4ème édition !
Rejoignez-nous sur les courses de 5 et 10km autour du lac, le trail de 21 km, la randonnée de 12 km ou les courses enfants , dans une ambiance conviviale )
Toutes les informations sur le site internet de l’association. .
Lac de Séchemailles, plage verte Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
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English : La Foulée du Lac 4ème édition
L’événement La Foulée du Lac 4ème édition Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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