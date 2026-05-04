Ambrugeat

Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse

Ambrugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Au travers d’une balade au cœur de la forêt de la Cubesse , venez découvrir ce site Natura 2000 et discuter des espèces animales et végétales qui le peuplent.

A partir de 10 ans

Balade de +/- 4 km. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Prévoir des habits adaptés à la nature et à la météo, des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau…

Gratuit sur réservation obligatoire .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 84 59

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English : Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse

L’événement Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze