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Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse Ambrugeat

Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse Ambrugeat

Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse Ambrugeat jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 19250 Ambrugeat

Département : Corrèze

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ambrugeat

Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse

Ambrugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Au travers d’une balade au cœur de la forêt de la Cubesse , venez découvrir ce site Natura 2000 et discuter des espèces animales et végétales qui le peuplent.
A partir de 10 ans
Balade de +/- 4 km. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Prévoir des habits adaptés à la nature et à la météo, des chaussures de marche, un chapeau, une bouteille d’eau…

Gratuit sur réservation obligatoire   .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 74 84 59 

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English : Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse

L’événement Découverte du site Natura 2000 de la Cubesse Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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