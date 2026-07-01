AGENDA · Ambrugeat
VTT électrique apéro Ambrugeat
jeudi 23 juillet 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
VTT électrique apéro
Ambrugeat Corrèze
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-13
NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ VTT électrique Apéro !
N’hésitez pas à contacter la Station Sport Nature Haute-Corrèze pour en savoir plus !
Sur réservation au 06 24 12 85 72 .
Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72
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English : VTT électrique apéro
L’événement VTT électrique apéro Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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