Informations pratiques

Ambrugeat

VTT électrique apéro

Ambrugeat Corrèze

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-13

NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ VTT électrique Apéro !

N’hésitez pas à contacter la Station Sport Nature Haute-Corrèze pour en savoir plus !

Sur réservation au 06 24 12 85 72 .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72

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English : VTT électrique apéro

L’événement VTT électrique apéro Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze