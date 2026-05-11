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Balade au claire de lune Ambrugeat

Balade au claire de lune Ambrugeat

Balade au claire de lune Ambrugeat lundi 27 juillet 2026.

Ville : 19250 Ambrugeat

Département : Corrèze

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Ambrugeat

Balade au claire de lune

Ambrugeat Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:15:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

L’association Animey vous invite à une balade au claire de lune autour du lac de Séchemailles avec le club d’Astronomie.

Rendez-vous à la plage verte Ambrugeat
Prévoir chaussures adaptées et lampe de poche. Collation à l’arrivée
Inscription auprès de Tourisme Haute-Corrèze.   .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30  animeymac19@gmail.com

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English : Balade au claire de lune

L’événement Balade au claire de lune Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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