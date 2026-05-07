Ambrugeat

Balade naturaliste au lac de Séchemaille

Le Montbazet Ambrugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez profiter d’une balade naturaliste commentée autour du lac de Séchemailles entre Meymac et Ambrugeat. Au programme, découverte de la faune et de la flore autour du lac et introduction au fonctionnement écologique du plan d’eau. Initiation aux méthodes scientifiques de suivi environnementaux et d’inventaires. Le passage sur le barrage sera aussi l’occasion d’une introduction au fonctionnement des barrages hydroélectriques et à leurs impacts environnementaux.

Balade facile d’accès pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking coté barrage pour un départ à 10h00 !

Animation gratuite.

Point de rendez-vous 45°31’26.0 N 2°07’31.9 E .

Le Montbazet Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Balade naturaliste au lac de Séchemaille

L’événement Balade naturaliste au lac de Séchemaille Ambrugeat a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze