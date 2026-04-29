Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt Ambrugeat
Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt Ambrugeat mardi 9 juin 2026.
Ambrugeat
Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt
4 Pl. de la Mairie Ambrugeat Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09 22:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Profitez d’une balade nocturne en forêt pour découvrir et écouter la diversité des chauve-souris et les services rendus à la gestion forestière. Chauve-souris et forestiers des partenaires inattendus !
A partir de 8 ans
Vêtements adaptés à la météo et à la marche en forêt
Sur réservation obligatoire .
4 Pl. de la Mairie Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 25 17
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English : Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt
L’événement Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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