Ambrugeat

Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt

4 Pl. de la Mairie Ambrugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09 22:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Profitez d’une balade nocturne en forêt pour découvrir et écouter la diversité des chauve-souris et les services rendus à la gestion forestière. Chauve-souris et forestiers des partenaires inattendus !

A partir de 8 ans

Vêtements adaptés à la météo et à la marche en forêt

Sur réservation obligatoire .

4 Pl. de la Mairie Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 77 25 17

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English : Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt

L’événement Balade nocturne les sons inaudibles de la forêt Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin