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Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat

Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat

Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Derrière la Grange

Ville : 19250 Ambrugeat

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ambrugeat

Sortie en kayak sous le ciel étoilé

Derrière la Grange Ambrugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Naviguez sur le lac et sous les étoiles et écoutez les bruits de la nuit. Un spécialiste des batraciens vous accompagnera.

A partir de 6 ans, mineurs accompagnés, savoir nager
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière ROUGE.

Gratuit sur réservation obligatoire   .

Derrière la Grange Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31 

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English : Sortie en kayak sous le ciel étoilé

L’événement Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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