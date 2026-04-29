Ambrugeat

Sortie en kayak sous le ciel étoilé

Derrière la Grange Ambrugeat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Naviguez sur le lac et sous les étoiles et écoutez les bruits de la nuit. Un spécialiste des batraciens vous accompagnera.

A partir de 6 ans, mineurs accompagnés, savoir nager

Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude

Lampe frontale autorisée, mais en lumière ROUGE.

Gratuit sur réservation obligatoire .

Derrière la Grange Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31

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English : Sortie en kayak sous le ciel étoilé

L’événement Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze