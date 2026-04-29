Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat
Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat vendredi 26 juin 2026.
Ambrugeat
Sortie en kayak sous le ciel étoilé
Derrière la Grange Ambrugeat Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Naviguez sur le lac et sous les étoiles et écoutez les bruits de la nuit. Un spécialiste des batraciens vous accompagnera.
A partir de 6 ans, mineurs accompagnés, savoir nager
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière ROUGE.
Gratuit sur réservation obligatoire .
Derrière la Grange Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31
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English : Sortie en kayak sous le ciel étoilé
L’événement Sortie en kayak sous le ciel étoilé Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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