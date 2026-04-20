Vapeurs Ambrugeat
Vapeurs Ambrugeat dimanche 28 juin 2026.
Ambrugeat
Vapeurs
5 Rue Saint Salvy Ambrugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Spectacle, seule en scène de et avec Pauline Blais.
Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité. Avec sincérité et humour, elle a l’audace de retraverser les étapes de sa vie de femme réglée… déréglée ! Un brin loufoque, elle revisite les évènements de son parcours avec ses figures familiales comme témoins affables.
À la fois clown et conteuse, elle s’amuse de son corps qui vieillit et ré-invente ses nouveaux rituels. Habiter son corps féminin dans l’histoire de son intimité tel est son désir assumé. Et si on chantait les louanges de la femme ménopausée !
Tout public à partir de 14 ans.
Durée 1h10
Participation libre
Bar et petite restauration sur place
Horaires d’ouverture du café
vendredi 14h-23h
samedi 9h-23h
dimanche 9h-18h .
5 Rue Saint Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
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English : Vapeurs
L’événement Vapeurs Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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