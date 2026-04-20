Ambrugeat

Vapeurs

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Spectacle, seule en scène de et avec Pauline Blais.

Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité. Avec sincérité et humour, elle a l’audace de retraverser les étapes de sa vie de femme réglée… déréglée ! Un brin loufoque, elle revisite les évènements de son parcours avec ses figures familiales comme témoins affables.

À la fois clown et conteuse, elle s’amuse de son corps qui vieillit et ré-invente ses nouveaux rituels. Habiter son corps féminin dans l’histoire de son intimité tel est son désir assumé. Et si on chantait les louanges de la femme ménopausée !

Tout public à partir de 14 ans.

Durée 1h10

Participation libre

Bar et petite restauration sur place

Horaires d’ouverture du café

vendredi 14h-23h

samedi 9h-23h

dimanche 9h-18h .

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Vapeurs

L’événement Vapeurs Ambrugeat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze