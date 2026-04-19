Boeuf de 5 à 7 avec Patrick Jouannic : la musique d’Arthur Blythe Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 –

Gratuit : oui Entrée libre pour le public Tout public

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel de 11h à 17h, puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument. Le dimanche 24 mai 2026 – Rendez-vous avec Patrick Jouannic : la musique d’Arthur BlytheLa musique du saxophoniste-compositeur Arthur Blythe se situe dans le jazz avant-gardiste des années 70 sans jamais décrocher de la tradition et du blues. Harmoniquement très « ouverte », elle s’appuie sur un groove solide et bien identifié qui lui donne un caractère jubilatoire, généreux et libre. Un univers passionnant à approcher pour un ou une instrumentiste. Dans l’itinéraire musical du batteur et compositeur Patrick Jouannic (Soultime) se conjuguent les styles allant d’un jazz classique à plus débridées. Atelier accessible gratuitement sur inscription auprès de Claire qui vous expliquera le déroulé de la journée. Lui écrire à boeufpanno@icloud.comVenez avec votre instrument. Atelier de 11h à 17hConcert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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