Dédicace du livre « Écrits » d’Anne et Patrick Poirier Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

En ouverture de la Nuit européenne des musées, Anne et Patrick Poirier, les artistes de l’exposition « Odyssée de l’oubli« , dédicacent leur ouvrage « Écrits », fraîchement édité par l’École Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Nantes.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ »}]

Durant la Nuit des musées, Anne et Patrick Poirier dédicacent leur livre « Écrits » La Nuit des Musées