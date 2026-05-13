Dédicace du livre « Écrits » d’Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes
Dédicace du livre « Écrits » d’Anne et Patrick Poirier, Musée d’arts de Nantes, Nantes samedi 23 mai 2026.
Dédicace du livre « Écrits » d’Anne et Patrick Poirier Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
En ouverture de la Nuit européenne des musées, Anne et Patrick Poirier, les artistes de l’exposition « Odyssée de l’oubli« , dédicacent leur ouvrage « Écrits », fraîchement édité par l’École Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Nantes.
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ »}]
Durant la Nuit des musées, Anne et Patrick Poirier dédicacent leur livre « Écrits » La Nuit des Musées
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