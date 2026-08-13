Informations pratiques

Carresse-Cassaber

Bœuf musical Chez Camy !

2 route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Venez avec vos instruments et vos voix ou simplement partager ce moment avec les musiciens. Amateurs ou confirmés, allez-y et soyez certains de passer un excellent moment musical.

Soirée pour tous avec une ambiance familiale, conviviale, festive et complètement déjantée de Chez Camy ! .

2 route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 46 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bœuf musical Chez Camy !

L’événement Bœuf musical Chez Camy ! Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves