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Bœuf musical Chez Camy ! Carresse-Cassaber

jeudi 1 octobre 2026 · Carresse-Cassaber

Bœuf musical Chez Camy ! Carresse-Cassaber

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
2 route de Carresse-Cassaber
Ville
64270 Carresse-Cassaber
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0

Carresse-Cassaber

Bœuf musical Chez Camy !

2 route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Venez avec vos instruments et vos voix ou simplement partager ce moment avec les musiciens. Amateurs ou confirmés, allez-y et soyez certains de passer un excellent moment musical.
Soirée pour tous avec une ambiance familiale, conviviale, festive et complètement déjantée de Chez Camy !   .

2 route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 46 09 

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English : Bœuf musical Chez Camy !

L’événement Bœuf musical Chez Camy ! Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves

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