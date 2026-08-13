Bœuf musical Chez Camy ! Carresse-Cassaber
jeudi 1 octobre 2026 · Carresse-Cassaber
Informations pratiques
Carresse-Cassaber
Bœuf musical Chez Camy !
2 route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Venez avec vos instruments et vos voix ou simplement partager ce moment avec les musiciens. Amateurs ou confirmés, allez-y et soyez certains de passer un excellent moment musical.
Soirée pour tous avec une ambiance familiale, conviviale, festive et complètement déjantée de Chez Camy ! .
2 route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 46 09
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English : Bœuf musical Chez Camy !
L’événement Bœuf musical Chez Camy ! Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves