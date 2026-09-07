Boîte crânienne – La corneille bleue, Village de Gronard, Gronard

Informations pratiques

Boîte crânienne – La corneille bleue Dimanche 13 septembre, 10h00 Village de Gronard Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

À l’intérieur d’une grande boîte noire, des tranches de vie défilent. Tour à tour, quatre personnages apparaissent dans leur chez-eux respectifs. C’est dans cette solitude, loin des yeux des autres, que les intimités et les fantaisies se révèlent, que les rêves et les extravagances éclatent… La réalité se tord, des brèches se dessinent et la morosité du quotidien explose en feux d’artifice poétiques.

Boîte crânienne est un spectacle visuel et sans paroles où marionnettes et masques se mêlent pour donner corps à nos intimités les plus profondes. Ici, pas d’aventure extraordinaire, juste des petits destins de rien du tout, pour chatouiller l’envie de se faire la fête à soi-même.

Village de Gronard 02140 Gronard Gronard 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

marionnettes Aisne

DR