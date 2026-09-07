Waters – Cie On/Off, Village de Gronard, Gronard

Informations pratiques

Waters – Cie On/Off Samedi 12 septembre, 10h00 Village de Gronard Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

À PIEDS JOINTS est un soin euphorisant et farfelu proposé par 4 chanteurs/comédiens. Lucy Martin, chercheuse en médecine vibratoire propose une expérience unique pour nous réconcilier, le temps d’un spectacle, avec nos orteils, talons et voûtes plantaires. Dans une ambiance joyeuse et saugrenue, elle remet au goût du jour les thermes pour petits, moyens et grands petons. Eau chaude, glacée, argileuse, infusée de thé, d’onguents bienfaisants, c’est vous qui choisissez selon l’humeur du moment. Trempez vos pieds (pour de vrai !) dans les eaux préparées par cette passionnée. Toutes les eaux de Lucy sont bonnes pour apporter bien-être, calme, remise en forme et en joie.

Laissez-vous emporter dans ce tourbillon de chants polyphoniques, chorégraphiés et malicieux, pour apprivoiser votre pudeur… les doigts de pieds en éventail.

Village de Gronard 02140 Gronard Gronard 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

soin euphorisant et farfelu Aisne

DR