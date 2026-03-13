BOL D’AIR BEAUNE 2026 Beaune
BOL D’AIR BEAUNE 2026 Beaune samedi 11 juillet 2026.
Beaune
BOL D’AIR BEAUNE 2026
Aérodrome de Beaune-Challanges Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez assister à un spectacle aérien exceptionnel, le Samedi 11 juillet 2026 de 15h à 23h, à l’Aérodrome de Beaune-Challanges.
Restauration sur place
Cocktail/Dîner/Soirée musicale/Vente aux enchères
Feux d’artifice
C’est aussi un évènement caritatif, au profit de l’association Arc en Ciel
L’association Arc-En-Ciel a été créée par Monique et Alain Nesme en 1991.
Elle est située à Seyssel dans l’Ain et n’a pas d’autre antenne en France.
Elle a pour vocation de réaliser le rêve de l’enfant malade atteint de cancer, myopathie, mucoviscidose ou maladies orphelines.
Arc-En-Ciel est composée uniquement de bénévoles et a été reconnue d’utilité publique en 2004.
Elle est parrainée par Sophie Marceau, Christophe Willem;
Le rêve permet à l’enfant d’avoir un projet, de penser à autre chose que la maladie et de mieux prendre en charge son traitement. C’est une véritable bouffée d’air pur, un moment d’évasion et de trêve face à la souffrance.
L’enfant retrouve le sourire et ses parents aussi.
Le rêve est unique, un bénévole de l’association Arc-En-Ciel accompagne l’enfant malade et l’un de ses parents lors d’une journée qui lui est entièrement consacrée en tant que VIP.
Un moment magique et féérique où l’enfant a des étoiles plein les yeux. .
Aérodrome de Beaune-Challanges Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BOL D’AIR BEAUNE 2026
L’événement BOL D’AIR BEAUNE 2026 Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Exposition SYLC SOLEIL DEDANS Place Félix Ziem Beaune 12 juin 2026
- Soirée jeux libres Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune 12 juin 2026
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PAROLES D’HOSPITALIERS] Organiser le quotidien d’un hôpital vigneron Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 13 juin 2026
- Histoire de familles La lanterne magique Beaune 17 juin 2026
- Beaune Underground Faubourg St-Nicolas, ancien quartier vigneron Rue de Lorraine Beaune 18 juin 2026