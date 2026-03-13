Beaune

BOL D’AIR BEAUNE 2026

Aérodrome de Beaune-Challanges Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez assister à un spectacle aérien exceptionnel, le Samedi 11 juillet 2026 de 15h à 23h, à l’Aérodrome de Beaune-Challanges.

Restauration sur place

Cocktail/Dîner/Soirée musicale/Vente aux enchères

Feux d’artifice

C’est aussi un évènement caritatif, au profit de l’association Arc en Ciel

L’association Arc-En-Ciel a été créée par Monique et Alain Nesme en 1991.

Elle est située à Seyssel dans l’Ain et n’a pas d’autre antenne en France.

Elle a pour vocation de réaliser le rêve de l’enfant malade atteint de cancer, myopathie, mucoviscidose ou maladies orphelines.

Arc-En-Ciel est composée uniquement de bénévoles et a été reconnue d’utilité publique en 2004.

Elle est parrainée par Sophie Marceau, Christophe Willem;

Le rêve permet à l’enfant d’avoir un projet, de penser à autre chose que la maladie et de mieux prendre en charge son traitement. C’est une véritable bouffée d’air pur, un moment d’évasion et de trêve face à la souffrance.

L’enfant retrouve le sourire et ses parents aussi.

Le rêve est unique, un bénévole de l’association Arc-En-Ciel accompagne l’enfant malade et l’un de ses parents lors d’une journée qui lui est entièrement consacrée en tant que VIP.

Un moment magique et féérique où l’enfant a des étoiles plein les yeux. .

Aérodrome de Beaune-Challanges Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : BOL D’AIR BEAUNE 2026

L’événement BOL D’AIR BEAUNE 2026 Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1