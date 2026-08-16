Bonhomme La Coconnerie La CoConnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

Bonhomme La Coconnerie

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

+ 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Cirque, Musique live & Mâles dominants. Une contre-visite réjouissante des attitudes viriles et attendues !

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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

Circus, live music, and dominant men. A delightful subversion of traditional notions of masculinity!

L’événement Bonhomme La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme