Livron-sur-Drôme

Bonjour fantôme déambulation théâtrale et cirque sous chapiteau La Gare à coulisses

Place de la révolution Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Tout public

Sortie de résidence

C’est l’histoire d’un fils qui n’a jamais entendu la voix de son père lui raconter ce qu’il s’était passé pour lui en Algérie et qui depuis passe son temps à interroger ce silence.

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Place de la révolution Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes buttineries@gmail.com

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English :

All audiences

Sortie de résidence

This is the story of a son who has never heard his father?s voice telling him what happened to him in Algeria, and who has since spent his time questioning this silence.

L’événement Bonjour fantôme déambulation théâtrale et cirque sous chapiteau La Gare à coulisses Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme