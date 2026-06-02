Bonjour Fantôme, École Louis-Pasteur, Villeurbanne
Bonjour Fantôme, École Louis-Pasteur, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Bonjour Fantôme Samedi 20 juin, 11h00 École Louis-Pasteur Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
C’est l’histoire d’un fils qui n’a jamais entendu la voix de son père lui raconter ce qu’il s’était passé pour lui, en Algérie, et qui, depuis, passe son temps à interroger ce silence. Une expérience théâtrale immersive et intime, qui questionne ce qui se transmet au-delà des mots.
À partir de 10 ans
Création
École Louis-Pasteur 25 rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
C’est l’histoire d’un fils qui n’a jamais entendu la voix de son père lui raconter ce qu’il s’était passé pour lui, en Algérie, et qui, depuis, passe son temps à interroger ce silence.
© DR
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