Bonjour Fantôme, École Louis-Pasteur, Villeurbanne

Bonjour Fantôme Samedi 20 juin, 11h00 École Louis-Pasteur Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

C’est l’histoire d’un fils qui n’a jamais entendu la voix de son père lui raconter ce qu’il s’était passé pour lui, en Algérie, et qui, depuis, passe son temps à interroger ce silence. Une expérience théâtrale immersive et intime, qui questionne ce qui se transmet au-delà des mots.

À partir de 10 ans

Création

École Louis-Pasteur 25 rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

C’est l’histoire d’un fils qui n’a jamais entendu la voix de son père lui raconter ce qu’il s’était passé pour lui, en Algérie, et qui, depuis, passe son temps à interroger ce silence.

© DR