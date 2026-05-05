« Bonjour la mort ! » – Café Mortel, Ateliers Octopodes, Chambéry

« Bonjour la mort ! » – Café Mortel Lundi 11 mai, 14h30 Ateliers Octopodes Savoie

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Printemps des Cimetières 2026, un collectif de citoyen.nes a souhaité lever le voile sur ce sujet souvent tabou et partager, avec ceux qui le souhaitent, des connaissances et la parole, sur tout ce qui touche à la mort, le deuil, les rites, les lois, le soin, le funéraire et envisager ensemble de nouveaux récits plus inspirants et soutenables…

Plusieurs évènements vous sont proposés du 8 mai au 12 mai 2025 sur la commune de Chambéry en Savoie.

Créé par le sociologue et ethnologue suisse Bernard Crettaz, spécialiste des rites et coutumes qui accompagnent la mort dans la société, le Café Mortel est un rendez-vous permettant » l’aveu du plus indicible et du plus intime dans la futilité apparente des propos du café du commerce. Il crée de la légèreté pour autoriser l’aveu du plus profond… car chacun le sait, nous allons au bistrot avouer l’essentiel en ayant l’air de rien ».

Ouverts à tous, ce RDV offre la possibilité d’un moment convivial pour parler de la mort en toute sécurité – Pour adultes

Animé par : Maryno Bodinier

Sur réservation – limité à 12 participants

Participation libre

Sur inscription via le programme détaillé : https://rdvaujardin.fr/actualites/ et le formulaire en ligne : https://framaforms.org/bonjour-la-mort-mai-2026-1774274522

Organisateur : RDV au Jardin

E-mail : bonjour@rdvaujardin.fr

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/bonjour-la-mort-mai-2026-1774274522 »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@rdvaujardin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://rdvaujardin.fr/actualites/ »}] [{« link »: « https://rdvaujardin.fr/actualites/ »}, {« link »: « https://framaforms.org/bonjour-la-mort-mai-2026-1774274522 »}, {« link »: « mailto:bonjour@rdvaujardin.fr »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Moment convivial où parler de la mort, dans le cadre de l’événement « Bonjour la mort ! » organisé à l’occasion du Printemps des Cimetières 2026 Café Rencontre