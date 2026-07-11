Bonne-Espérance Bidart en rêve Théâtre Beheria Bidart
dimanche 7 février 2027 · Théâtre Beheria · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Bonne-Espérance Bidart en rêve
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 16:00:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Bonne-Espérance
Cie Liquidambar
(Talence)
Familial dès 8 ans
Durée 1h10
Clarisse est encore une enfant même si sa mère semble souvent l’oublier. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures. Il faut dire que les adultes ne font pas rêver. Un
jour pas comme les autres, une radio ensommeillée qui n’était plus censée fonctionner émet un signal. Clarisse fait alors la connaissance de Élias, un navigateur en pleine course autour du
monde. Sur la route de Bonne-Espérance, les deux protagonistes vivront ensemble une aventure maritime entre réel et imaginaire, à la recherche de leur liberté. .
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr
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English : Bonne-Espérance Bidart en rêve
L’événement Bonne-Espérance Bidart en rêve Bidart a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bidart
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