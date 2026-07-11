Bonne-Espérance Bidart en rêve Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

Bonne-Espérance Bidart en rêve

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 16:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Bonne-Espérance

Cie Liquidambar

(Talence)

Familial dès 8 ans

Durée 1h10

Clarisse est encore une enfant même si sa mère semble souvent l’oublier. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures. Il faut dire que les adultes ne font pas rêver. Un

jour pas comme les autres, une radio ensommeillée qui n’était plus censée fonctionner émet un signal. Clarisse fait alors la connaissance de Élias, un navigateur en pleine course autour du

monde. Sur la route de Bonne-Espérance, les deux protagonistes vivront ensemble une aventure maritime entre réel et imaginaire, à la recherche de leur liberté. .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : Bonne-Espérance Bidart en rêve

L’événement Bonne-Espérance Bidart en rêve Bidart a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bidart